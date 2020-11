Bruno Gagliasso critica Bolsonaro: ‘Usa uma morte para cantar vitória’

Ator usou as redes sociais para falar sobre a postura do presidente após a Anvisa suspender as pesquisas na CoronaVac devido a morte de um voluntário que pode ter cometido suicídio

Reprodução/Instagram/brunogagliasso/jairmessiasbolsonaro Bruno Gagliasso comentou postura de Bolsonaro nas redes sociais



O ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para expressar sua indignação com o presidente Jair Bolsonaro, que falou que a CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac que está sendo testada pelo Instituto Butantã, causa “invalidez” e até a “morte”. As pesquisas relacionadas a vacina foram interrompidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) após um voluntário de 33 anos morrer no dia 29 de outubro. Segundo apurado pela Jovem Pan, o caso segue sendo investigado pela 93º Delegacia de Polícia, no bairro do Jaguaré, mas evidências apontam um possível suicídio.

“Eu nem sei o que dizer sobre um Presidente da República que usa uma morte pra cantar ‘vitória’ sobre alguma coisa. Ainda mais quando se descobre que a causa dessa morte foi suicídio. Que país é esse?”, escreveu Bruno Galiasso no Twitter. “Está todo mundo falando muito em frente ampla isso, oposição aquilo, mas tem uma coisa muito importante para 2022 que será a minha tecla: nulos e brancos serão responsáveis por fazer com que uma minoria que se identifica com esse horror leve vantagem nas urnas”, acrescentou em outra publicação.

Na manhã desta terça-feira, 10, o presidente usou o Facebook para responder um seguidor que questionou que o Brasil iria comprar e produzir a vacina chinesa. “Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória [governador de São Paulo] queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O Presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha”, respondeu o Bolsonaro. Dória não se posicionou sobre os ataques.

