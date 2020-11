Lucas Selfie afirma que recebeu um ‘bom cachê’ para entrar em ‘A Fazenda’; veja o valor

Em entrevista ao Pânico, o youtuber ironiza ao dizer que, após o confinamento, metade do valor recebido pelos peões é gasto em sessões de terapia

Reprodução/Instagram @lucasmaciel O nono eliminado de "A Fazenda", Lucas Selfie, lembrou a convivência com os outros peões no confinamento



Em entrevista ao programa Pânico desta terça-feira, 24, Lucas Selfie, o nono eliminado da 12ª edição de “A Fazenda” confessou que, durante sua participação no reality show, lembrou e colocou em prática alguns conselhos recebidos de Emílio Surita. O ex-peão ganhou fama com o quadro “Selfie com Desconhecidos”, do “Pânico na Band”, quando trabalhou junto com Emílio entre 2012 e 2017. “Uma coisa que me ajudou muito dentro do confinamento foi ter iniciado minha carreira trabalhando como produtor porque eu deixei o meu ego de lado para fazer o show acontecer. Quando eu entrei no reality, vi o Biel todo arrumadinho com cara de menino de apartamento e a Jojo Todynho com o chapéu de fazendeira mandando em todo mundo, logo pensei: ‘isso não é pra mim, vou ficar na minha e fazer meu joguinho’. Eu lembrei dos conselhos que recebi do pessoal do Pânico, principalmente quando me diziam: ‘Lucas, às vezes você não será a estrela do time, mas toca a bola’. Além disso, pensava muito no que o Emílio sempre me falava: ‘Quando você não souber o que fazer, se diverte’. Então eu comecei a tirar onda mesmo.”

Na conversa, o youtuber revelou que recebeu um “bom cachê” para aceitar participar de “A Fazenda” e, ao ser perguntado sobre o valor, confirmou que o montante gira em torno de R$ 100 mil – “Por aí. Ganhamos um bom cachê para entrar na casa, mas gastamos metade dele com terapia quando deixamos o confinamento”. O yotuber afirmou que, apesar das desavenças e brigas, não guarda mágoa de ninguém. “Como não acontece nenhuma situação diferente lá dentro, qualquer coisinha já se transforma em uma briga. A Jojo Todynho, por exemplo, se comporta como a dona da casa impondo regras e isso irrita às vezes, mas ela é uma mãezona. Já o Cartolouco, acabei mandando para a casa no dia do próprio aniversário, tadinho”. Lucas Selfie esclareceu também o romance que manteve com Raissa Barbosa em “A Fazenda”. “Dentro do reality não sabíamos que ela tem a síndrome de Borderline. Saindo e entendendo a situação, pude compreender as fortes alterações de humor que ela apresentava. Até que eu lidava bem com isso. A Raissa tem um filho de nove anos, está cheia de objetivos legais para cumprir e eu a admiro. Mas, logo no começo, alertei que sou moderno e não queria uma relação séria”, concluiu.

Confira a entrevista com o ex-participante da 12ª edição de “A Fazenda”, Lucas Selfie: