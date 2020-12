‘A Fazenda 12’: Lidi vence prova do Fazendeiro e se livra da roça

Biel, Jojo e Jakelyne estão na roça desta quinta-feira, 03

Reprodução

Depois da noite de votação em A Fazenda, Lidi, Jakelyne e Jojo participaram da prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 02, e precisavam passar por quatro fases no Fazendão, local onde as provas são realizadas. As peãs precisavam acertar sacos de areia em cestas, depois posicionam pinos em uma mesa com uma roda e acertá-los. Depois, atravessavam uma ponte equilibrando bolinhas e por fim arruma engrenagens. Lidi liderou toda a prova e se sagrou Fazendeira da semana. Jake estava brigando pela liderança, mas torceu o pé durante a prova. Jojo não saiu da primeira etapa. Com o resultado, Jojo, Jakelyne e Biel estão na roça de amanhã.