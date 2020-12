‘Imagina como eu fiquei ao dar de cara com a amante do meu ex’, diz Mirella

Ex-participante de ‘A Fazenda’ lembrou convívio com Raissa no reality show; fora do programa, cantora considera reatar o namoro com Dynho Alves

Imagem: Reprodução/Pânico Em entrevista ao Pânico, MC Mirella revelou chance de retornar para "A Fazenda"



Em entrevista ao programa Pânico desta quarta-feira, 2, a ex-participante da 12ª edição de “A Fazenda”, MC Mirella, abriu o coração sobre a convivência com Raissa Barbosa no confinamento, suposta amante de seu ex-namorado. Dynho Alves e a Miss Bumbum teriam se conhecido enquanto o funkeiro namorava Mirella, durante as gravações do clipe do hit “Catucadão”. “Imagina só, eu entrando no programa e dando de cara com a amante do meu ex. No começo, fiquei muito brava. Em um segundo momento, chamei ela para conversar e nos entendemos. Depois, a Raissa fez tudo o que fez comigo lá dentro. Que humilhação”. Mesmo com a reconciliação, as peoas tiveram diversos desentendimentos na casa. Fora do reality, Mirella considera reatar o namoro com Dynho. “Não terminamos por conta da Raissa. Ele está la em casa, mas ainda estamos conversando e vendo como a situação deve ficar. Ainda não ingressamos no namoro mais uma vez”, disse.

“Minha experiência no reality foi maluca, vou levá-la para o resto da vida. É tudo muito intenso”. Para a MC, a passagem em “A Fazenda” foi muito proveitosa, já que ampliou sua visibilidade em meios tradicionais, como a televisão e o rádio. Na conversa, a ex-peoa apontou seus favoritos da casa e não mediu palavras para indicar os participantes que não gosta. “Torço para a Stéfani ganhar, ela merece muito. Se ela não levar o prêmio, espero que a Jojo Todynho, o Biel ou a Lidi vençam. Eu torço muito para que a Jakelyne seja eliminada, para que ela dê o tchauzinho de Miss aqui fora”. Além disso, Mirella levantou a hipótese de retornar para o confinamento na reta final do reality show, uma possível nova dinâmica adotada pelo programa. “Há a possibilidade da gente voltar para ‘A Fazenda’, existem os boatos”, concluiu.

Confira a entrevista com MC Mirella, a ex-participante da 12ª edição de “A Fazenda”: