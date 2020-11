‘A Fazenda 12’: Lucas Selfie é eliminado com 26% dos votos

Jojo foi a mais votada para ficar com 39% dos votos e Raissa 33%

Reprodução/ Twitter Lucas Selfie é eliminado da Fazenda



A corrida pelo R$ 1,5 milhão em A Fazenda está ficando acirrada. Na noite desta quinta-feira, 12, mais um peão deixou a casa. No discurso para pedir votos, Jojo agradeceu a oportunidade de estar num reality e pediu votos para ficar. Lucas disse que ‘entrou de cabeça’ no programa e quer ficar até a final. Emocionada, Raissa afirmou que sentiu tudo intensamente. Com mais de meio bilhão de votos (534.738.421), o público escolheu Jojo para permanecer na casa (39,58% dos votos). Com isso, Lucas Selfie foi eliminado com 26,45% dos votos e Raissa também permaneceu no jogo recebendo 33,97%.

