Acusada de manipulação, Record diz que checou e vai manter prova em ‘A Fazenda 12’

Diversos telespectadores estão dizendo que Jojo Todynho teria ganhado a prova se não fosse o suposto erro na contagem

Reprodução/Record TV Jojo e Jakelyne disputaram a polêmica Prova do Fazendeiro



A Prova do Fazendeiro que aconteceu na noite de quarta-feira, 11, continua rendendo assunto nas redes sociais e a Record TV decidiu se posicionar. Acusada por diversos telespectadores de manipular a pontuação final das peoas, a emissora disse a Jovem Pan que a prova foi “checada” e que “o resultado será mantido”. Jakelyne, Jojo e Raissa disputaram no cobiçado chapéu em “A Fazenda 12” e boa parte do público achou que a contagem dos pontos foi feita errada e favoreceu a Miss, que é fazendeira pela terceira vez. Muitas pessoas comentaram nas redes sociais que a roça poderia ser cancelada novamente, assim como foi feito há duas semanas, quando um erro de interpretação fez com que o resultado final da prova fosse comprometido e tudo precisou ser refeito. No Twitter, a hashtag “Jojo Fazendeira” está entre os assuntos mais comentados nesta quinta-feira, 12, no Brasil. O fogo no feno não para!