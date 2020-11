Ex-BBB Felipe Prior se envolve em briga no litoral de São Paulo; assista

Arquiteto foi filmado trocando socos e chutes com um homem em Ilha Bela

Reprodução/ Twitter Prior se envolveu em briga no litoral de São Paulo



Um vídeo começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, mostrando o ex-BBB, Felipe Prior, no meio de uma briga generalizada em Ilha Bela, no litoral de São Paulo. A filmagem mostra o arquiteto arremessando uma garrafa na direção de um homem, que o agride em seguida. Muitas pessoas estão entre os dois homens que trocam socos e chutes, enquanto alguns tentam separar e outros incentivam mais ainda a agressão. “Quebra ele, Prior. Vem quebrar ele”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa do ex-BBB e ainda não teve um posicionamento. Prior também não se manifestou nas redes sociais.

Confira as imagens reveladas pelo apresentador do Tô na Pan, Leo Dias: