Leo Dias: 100 fãs da MC Mirella organizaram vaquinha para pagar ‘carro de som’

No Tô na Pan desta quarta, o jornalista contou que o aluguel do paredão custou R$1.500,00

Reprodução/Twitter O veículo parou cerca de 1km da fazenda e tocou o áudio por pelo menos cinco vezes



Léo Dias trouxe, nesta quarta-feira, 28, no Tô na Pan, detalhes sobre o carro de som que parou na frente do local de A Fazenda 12 vazando informações de fora para os integrantes. O carro trazia uma mensagem dos fãs para Mirella: “se afaste de Biel e Juliano. Confia apenas na Stéfani Bays“. Leo recebeu áudio de uma das organizadoras do “alerta” contando como foi a operação. Foram mais ou menos 100 fãs da MC que reuniram R$ 1.500,00 para pagar o aluguel do paredão de funk. O veículo parou cerca de 1km da fazenda e tocou o áudio por pelo menos cinco vezes. A escolha do paredão de funk se deu para garantir que, apesar da distância, a peoa ouvisse o recado.

De acordo com a organizadora, que estava em um outro carro, seis seguranças da Record desceram para parar o veículo. Leo Dias tem informações de que a emissora quer mudar a sede do reality show, porque a atual sede é “muito violável”. Os pais do participante Lipe Ribeiro e uma amiga de Lucas Selfie estiveram no programa para comentar a participação de cada um na Fazenda. A amiga do ator comentou o romance entre Lucas e Raissa Barbosa. “Ele tá gostando da Raíssa?”, perguntou Ligia Mendes. “Ah, eu acho que sim. Ele é muito razão, ele é leonino, mas o coração dele tá falando um pouco mais alto e ele está com medo”, respondeu Gabriella Augusto. “Ele não queria, ele não é essa pessoa que se envolve”, contou. Gabriella, se pudesse mandar um carro de som, falaria para o peão seguir sua intuição. Já a mãe de Lipe, dona Andrea, diria para o filho se afastar de Lucas no jogo.