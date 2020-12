‘A Fazenda 12’: Prova polêmica do Fazendeiro é revista e vitória de Jojo fica sob suspeita

Jojo foi declarada a vencedora, mas questionamento de Lipe trava resultado e produção irá revisar a prova

Reprodução

Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays foram votados para a roça ontem e participaram da prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 09. No Fazendão, a arena das provas do reality show, os peões precisaram passar por um circuito cheio de barreiras e arremessar bolinhas em um painel, acertando as cores dos adversários. A cor de quem restar, seria o novo fazendeiro. Lipe ficou com a verde, Jojo com a amarela e Stéfani com a cor roxa. O grande vencedor da prova foi Jojo, que foi mais lenta que os adversários.

O resultado causou polêmica porque Lipe e Stéfani entenderam de uma forma diferente as orientações. Por uma possível contagem errada, Lipe pediu revisão para Marcos Mion, que revisou a prova e confirmou a vitória de Jojo. Porém, depois de um pequeno intervalo, o apresentador informou que a prova seria revisada novamente para “não cometer nenhuma injustiça” e o resultado sairá apenas durante a madrugada.

