‘A Fazenda 12’: Raissa é eliminada com 25,58% dos votos

Lidi, Mariano e Raissa estavam na noite de eliminação em A Fazenda 12 desta quinta-feira, 26. Chamados para os banquinhos por Marcos Mion, no momento de pedir votos para permanecer na casa, Lidi se retratou por ter vetado Mariano da prova do Fazendeiro e disse “estar com o público” para saber se errou ou não. Já o cantor sertanejo afirmou que foi 100% verdadeiro e honrou seus princípios durante a permanência no reality. Por fim, Raissa pediu para voltar de sua 4ª roça e ressaltou que “passou por altos e baixos” e que segue lutando para ficar na Fazenda. Porém, foi o público que escolheu. Com mais de 700 milhões de votos, Raissa foi o eliminado da 11ª roça com 25,58%. Lidi teve 32,62% e Mariano ficou com 41,80%.