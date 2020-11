‘Hoje confundem jornalismo de fofoca com chantagem’, diz Leão Lobo

Durante o programa ‘De Tudo Um Pouco’, o apresentador discutiu os métodos de alguns profissionais para descobrir as fofocas e compartilhou histórias (e processos) com celebridades

Os novos modelos de conseguir informações sobre celebridades não agrada todo mundo. Durante o programa ‘De Tudo Um Pouco‘ desta quinta-feira, 26, o jornalista e apresentador Leão Lobo comentou sobre o caso de vazamento dos exames da influencer Virgínia Fonseca, que está grávida do cantor Zé Felipe, e como alguns profissionais estão tentando descobrir as fofocas. “Hoje as pessoas estão misturando um pouco o que é jornalismo investigativo ou de fofoca com chantagem e isso é perigoso … essa coisa de comprar foto ou exame de hospital. Várias vezes tentaram me subornar por esse sentido. Já me ofereceram dinheiro para publicar algo ou não publicar e eu sempre me neguei, nunca publiquei. A partir do momento que você entra na chantagem, deixa de ser jornalismo e perde a dignidade da profissão”, disparou.

Questionado sobre a importância das redes sociais e o quanto elas podem influenciar as redes de televisão, Leão Lobo falou sobre a atuação da TV Globo e ainda revelou rusga com Ana Maria Braga quando os dois estavam na Rede Record. “A Globo não está ameaçada por causa da internet, ela está ameaçada pela incompetência da antiga direção. A Globo é uma emissora de novelas, jornalismo e entretenimento. Para ser só jornalismo, ela já tem a Globonews e o entretenimento estava estranho”, disse. “Tive um problema com a Ana. Eu fazia o programa dela porque éramos amigos e não ganhava nada. Dava muita audiência, mas um dia eu levei um projeto para o diretor e ele entregou para ela. Tivemos um desentendimento no ar, e quando eu fui falar com o diretor, ele disse ‘a loira já te sacaneou? ela faz isso com todo mundo, quanto você quer para aturar ela?’, contou.

