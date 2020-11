Após chamar Biel de ‘falso’, Mirella se arrepende e surpreende ao declarar torcida por Lidi

Cantora usou as redes sociais para falar que quer se entender com Biel e pediu votos para a atriz que está na roça

Reprodução/Record Mirella disse que falaram coisas ruins de Biel para ela



Desde que foi eliminada de “A Fazenda 12”, MC Mirella decidiu colocar para fora tudo o que guardou durante o tempo em que esteve no reality. Após falar mal de Mariano e Jakelyne, a funkeira disse que está arrependida por ter chamado Biel de “falso” em uma dinâmica que aconteceu no programa “A Hora do Faro”. A cantora postou o print de uma mensagem que recebeu de uma seguidora dizendo que o peão sempre disse que a amava no jogo. “Ai, nem me fala! Fiquei chateada depois de ver que ele me defendia muito e falava super bem de mim!!! É que quando sai foi tanta informação errada que me falaram que agi pelo momento. Total agradecimento por quem está falando as coisas que aconteceram para mim, ainda estou para ‘entender’ tudo certinho. Loucura esse pós-reality. Fiquei super mal com as colocações. Mas acho que ainda dá para tudo se resolver”, escreveu a ex-peoa no Instagram.

Mirella também chamou atenção por postar um outro stories pedindo para as os seguidores votarem para a Lidi continuar no jogo. A atriz está na roça e enfrenta Mariano, desafeto declarado de Mirella, e Raissa, que entre altos e baixos era uma das amigas da cantora no jogo. Após deixar “A Fazenda 12”, a funkeira chegou a declarar em entrevistas na Record que estava arrependida de ter brigado com a vice Miss-Bumbum. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 26.