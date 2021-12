‘A Fazenda 13’: Acusada de trapaça, Lary Bottino fala o que colocou no bolso de Bil ao retornar à casa

Peões eliminados voltaram à sede para participar de uma dinâmica e o público desconfiou que a influenciadora deixou um bilhete para o ex-BBB

Reprodução/Record/14.12.2021 Lary Bottino negou que colocou um bilhete no bolso de Bil Araújo



O reality show “A Fazenda 13” está na reta final e, como de costume, todos os participantes eliminados retornaram à sede para participar de uma dinâmica. Os peões fizeram uma lavação de roupa suja e trocaram presentes, mas o que chamou a atenção do público foi uma atitude da influenciadora digital Lary Bottino. Enquanto todos os peões estavam se abraçando, a ex-amiga de Anitta colocou rapidamente algo no bolso de Bil Araújo, um dos finalistas da edição. Nas redes sociais, Lary, que saiu do reality da Record com certa rejeição do público, foi acusada de ter colocado um bilhete no bolso do ex-BBB com possíveis informações externas.

Quando os peões eliminados retornaram ao hotel em que estão confinados, Gui Araújo comentou sobre os assunto nos stories do Instagram. “Estou vendo na minha galeria de tretas que tem uma nova aqui. Estão falando que você colocou um bilhete no bolso do Bil”, disse o influenciador à Lary. Ela logo se justificou: “Eu botei meu talismã da sorte para ele ganhar o programa. É um colar de ouro”. Gui tirou sarro da amiga: “Talismã da sorte? Que sorte você tem nesse jogo? Olha a pessoa que está querendo levar sorte para o Bil”. No Twitter, Lary postou uma foto usando o colar que afirmou ter deixado com o ex-BBB e escreveu: “O talismã que dei para o Bil, gente! Pelo amor! Qual informação vou dar pro cara se ele tá na final? (risos)”.

