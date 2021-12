‘A Fazenda 13’: Marina Ferrari e Bil Araújo são os primeiros finalistas

Na roça especial, MC Gui foi o menos votado para permanecer com apenas 7,44% dos votos; Aline teve 19,77% dos votos

Reprodução/ R7 Marina e Bil seguem para a final de quinta-feira



‘A Fazenda 13‘ está na reta final. Nesta segunda-feira, 13, uma roça com dupla eliminação definiu os primeiros finalistas da temporada. MC Gui, Marina Ferrari, Bil Araújo e Aline Mineiro disputaram as duas primeiras cadeiras na final de quinta-feira, dia 16. Os dois mais votados para permanecer avançavam. A influenciadora Marina foi a primeira salva da noite. Bil Araújo foi o segundo. MC Gui foi o menos votado para permanecer com apenas 7,44% dos votos. Aline teve 19,77% dos votos. A porcentagem dos peões que permaneceram não foi revelada. Nesta terça-feira, 14, os outros dois finalistas serão definidos. Dynho, Sthe Matos, Solange Gomes e Rico Melquiades disputam as vagas.