‘A Fazenda 13’: Após MC Mirella pedir divórcio de Dynho, noivo de Sthe anuncia separação

Victor Igoh disse que assistiu a muitas ‘cenas contraditórias’ da noiva com o funkeiro no reality e que ela mesmo assumiu na casa ‘alguns atos físicos’ com o peão

Reprodução/Instagram/victorigoh/07.12.2021 Victor Igoh decidiu colocar um fim na relação com Sthe Matos, de 'A Fazenda 13'



Após MC Mirella anunciar que decidiu se divorciar de Dynho Alves e sair da casa onde eles moravam, o influenciador digital Victor Igoh também anunciou o fim do seu noivado com Sthe Matos. Isso porque, a aproximação dos peões confinados em “A Fazenda 13” não está passando despercebida e vem sendo comentada nas redes sociais. Desde que Mirella deu entrada no pedido de divórcio, Victor vem sendo cobrado para se posicionar. Ele explicou que sua intenção era esperar a noiva deixar o reality da Record para eles conversarem e, assim, tentar entender por que ela ficou tão próxima de Dynho mesmo sendo comprometida. “Já assisti, incansáveis vezes, a cenas contraditórias a tudo que eu acreditava existir entre nós como casal e família. No entanto, sempre me mantive mais reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos e ela me esclarecer tudo aquilo que foi visto”, disse.

No entanto, Victor decidiu colocar um fim no seu relacionamento antes de Sthe deixar “A Fazenda 13”, pois viu alguns vídeos que não gostou. “Minha própria companheira assume – através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento – alguns atos físicos com o dito ‘amigo/irmão’ e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera – de forma exacerbada – o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida. Repensei tudo”, comentou. “Levando em consideração o que eu quero para minha vida, também os meus valores e, principalmente, minha saúde mental e emocional, afirmo que meu noivado com Sthefane chegou ao fim.” O influenciador disse que está frustrado, mas reconhece que a ex-noiva é uma mãe incrível e uma mulher guerreira e isso deve ser respeitado e considerado. Por fim, ele pediu desculpas aos fãs que sempre torceram pelo casal e pela união da família.