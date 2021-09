‘A Fazenda 13’: Após receber 7 votos, Rico provoca punição e toca em ferida de MC Gui

Influenciador provocou o funkeiro tocando no assunto do caso de bullying na Disney: ‘Canceladinho’

Reprodução/Record/29.09.2021 Rico e MC Gui discutiram após votação em 'A Fazenda 13'



O principal alvo da votação ao vivo que aconteceu na noite de terça-feira, 28, em “A Fazenda 13” foi Rico Melquiades, que levou sete votos da casa. A maioria dos peões justificou que estava votando no influenciador porque ele era desrespeitador – principalmente com as mulheres. Em determinado momento, Rico parou de rebater os adversários e fez sucesso nas redes sociais ao dizer a apresentadora: “Dri, calada vence”. O peão estava com o lampião e com a chama amarela ele teve o poder de transferir os votos de um participante para o outro. Ele jogou seus sete votos em Bil Araújo. Quando voltaram à sede, Rico começou a provocar os peões e, para se vingar, tirou seu microfone e avisou a produção do programa para tomar uma punição e prejudicar a casa. “Para começar a esquentar esse jogo”, declarou o participante.

Dayane Mello celebrou a atitude de Rico, mas pediu ao influenciador para ele não tomar outra punição. Já Victor, Sthe, MC Gui e Aline criticaram o peão dizendo que ele estava sendo egoísta. Rico também teve uma discussão com MC Gui. “Se você tratar sua família igual você trata as pessoas aqui não for um desrespeito…”, provocou o funkeiro. “Trato igual você tratou lá fora. Canceladinho. Cancelado igual a mim”, rebateu Rico. O cantor ficou sem graça e recebeu o apoio de alguns peões que disseram que não era certo trazer assuntos de fora da casa. Vale lembrar que MC Gui sofreu duras críticas nas redes sociais após ser acusado de praticar bullying com uma menina na Disney.