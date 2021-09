A Fazenda 13: Erasmo pede desculpas após fazer piada com cabelo de Valentina: ‘Tudo é machismo’

Influenciador fitness disse que ‘levaria um susto’ se encontrasse a italiana no banheiro; Erika Schneider alertou que a assistente de palco poderia ter se magoado com o comentário

Erasmo Viana pediu desculpas a Valentina após fazer piada com o novo cabelo da peoa em “A Fazenda 13“. Na noite de sábado, 25, o funkeiro Dynho Alves pintou os cabelos da assistente de palco do apresentador Ratinho do vermelho. Após a mudança de visual da italiana, o influenciador fitness afirmou que levaria um susto se encontrasse Valentina no banheiro. Na manhã seguinte, a bailarina Erika Schneider deu um toque ao amigo. “Será que ela não ficou chateada? É que você brincou que ela vai te assustar. Ela deu uma risadinha”, lembrou a dançarina. “Eu entendo o que você está falando, mas a Val é uma pessoa que não tem essa visão. Até quando a Mileide chamou ela de estranha, ela mesmo se auto intitulou assim, entendeu?”, justificou Erasmo. “Essas coisas machucam um pouco a mulher, sabe? De se sentir bonita, de autoestima. Até mesmo de chamar de estranha, depois eu fiquei parando para pensar… a gente mulher é vaidosa”, explicou Erika. Erasmo enfatizou que tinha intimidade com a italiana, mas agradeceu o toque e assegurou que iria falar com Valentina.

Ainda no domingo, 26, o influenciador foi atrás da assistente de palco. Na piscina, ele argumentou que brincou pois considerava a peoa uma pessoa “leve”. “Eu brinquei com você porque realmente acho que você é uma pessoa que tem a energia leve e que permite esse tipo de brincadeira. Tanto que quando a Mileide brincou com você, eu vi que você super entrou na brincadeira, deu risada. E eu sou essa pessoa também, pode me chamar de Orasmo, Erácio, o que for. Eu dou risada, eu não ligo”, iniciou o ex-marido de Gabriela Pugliesi. “Você pintou seu cabelo porque você gosta, você quer ter sua autoestima elevada, quer se sentir bem e tal. E o fato de eu ter brincado com você, de alguma forma poderia ter gerado um certo desconforto”, continuou. Valetina concordou com o amigo: “Eu também também susto”. “Eu sou zero mimimi, eu amo brincadeira. Amo. Para você ter ideia, não tinha nem cogitado isso. Juro pelo meu filho”, acrescentou. Em seguida, Erasmo criticou o fato de “tudo ser feminismo”. “Hoje em dia acho que tem essa causa do feminismo, uma causa tão poderosa e verdadeira, mas acho que as mulheres estão banalizando isso”, afirmou