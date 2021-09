Nego do Borel rebate acusações após expulsão de ‘A Fazenda 13’: ‘Injustiçado’

Em vídeo publicado um dia após sua saída, o cantor disse que foi ‘abandonado’ por amigos e que sua palavra ‘não tem relevância’; ex-peão também criticou o comportamento de sua ex-companheira, a influenciadora Duda Reis

Um dia após ter sido expulso do reality show ‘A Fazenda 13’ acusado de estupro, o cantor Nego do Borel publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para comentar a situação. Na publicação, o cantor disse ter sido ‘injustiçado’, falou em suicídio e criticou sua ex-namorada, a influenciadora Duda Reis. “Eu dormi do lado de uma pessoa, sim, alcoolizada. Eu tava querendo ficar com ela, e ela querendo ficar comigo.Isso não era dali, já tinha uma história. Vocês podem ver que depois da noite, na piscina, ela fala que quer dormir comigo de novo. Eu não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando, estou falando do fundo do meu coração. Estou querendo saber o que fiz para merecer tanto ódio, estou sendo chamado de bandido. Amigos me abandonaram, não quiseram me escutar”, desabafou o cantor, que também pediu para que as pessoas esperem a polícia apurar tudo.

“Estou com meu coração despedaçado. Saí de um reality em que fiz amizades, estava feliz ali, sendo eu. Agora é mais uma coisa que eu perdi na minha vida. A minha palavra não tem relevância, já venho sofrendo com isso há um tempo”, continuou Nego do Borel. “Vocês vão acabar tirando a minha vida, estou depressivo, triste, magoado, mal, quebrado por dentro. Não sou o monstro que as pessoas estão falando”, concluiu o cantor, que também criticou o comportamento de sua ex-companheira durante seu período no programa. “A pessoa fica falando do meu nome o tempo todo. A minha família está sofrendo, eu estou sofrendo. Não entendi por que estou aqui na minha casa. A pessoa ficou aqui fora falando várias coisas sobre mim. Mano, não sei por quê”, afirmou Nego do Borel.

Confira a íntegra da declaração do cantor: