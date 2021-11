‘A Fazenda 13’: Em prova muito disputada, Marina vence e é a nova fazendeira

Empresária disputou todas as fases ao lado de Rico Melquiades; Solange e Erasmo também estão na roça

Reprodução/Instagram/marinaferrarig/13.09.2021 Marina Ferrari ganhou a prova do fazendeiro



Nesta quarta-feira, 3, a Prova do Fazendeiro mudou o poder dentro da casa de ‘A Fazenda 13‘. Rico Melquiades, Marina Ferrari e Solange Gomes participaram da atividade no Fazendão e brigaram pelo chapéu. A prova mesclava pontaria e resistência. Os peões precisavam encaixar bolas em locais diferentes em três fases. Quem terminou primeiro foi Marina, em disputa acirrada com Rico. Sendo assim, Solange, Rico e Erasmo estão na roça desta quinta-feira, dia 4.