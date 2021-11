‘La Casa de Papel 5’ ganha trailer da parte final da série; assista

Última parte da série que estreou em 2017 terá cinco episódios mais ‘emocionais’ do que primeira parte

Divulgação/ Netflix Cenas de novo trailer causaram tensão em fãs



O grande fenômeno espanhol ‘La Casa de Papel’ ganhou trailer da última parte da 5ª temporada, que estreará no dia 3 de dezembro na Netflix. Esse será o fim da série que estreou em 2017 e ganhou o mundo, principalmente os fãs brasileiros. Em setembro a primeira parte mostrou a entrada do exército no Banco da Espanha e um cerco explosivo aos ladrões. Em entrevistas de lançamento da temporada, os atores afirmaram que os últimos cinco episódios serão “mais emocionais”, além de não saberem qual será o fim, já que gravaram cenas alternativas. O criador Álex Pina escreveu 33 finais para o projeto.

Assista abaixo o novo trailer: