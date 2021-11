Regé-Jean Page recusou convite para retornar à ‘Bridgerton’ na 2ª temporada

Shonda Rhimes, roteirista da série, procurou o ator após os fãs lamentarem sua saída da produção

Reprodução/Netflix/03.11.2021 Regé-Jean Page fez sucesso como protagonista de 'Bridgerton'



Shonda Rhimes, roteirista de “Bridgerton”, revelou que o ator Regé-Jean Page não quis retornar para a segunda temporada da série de sucesso da Netflix. A produção é baseada nos livros de Julia Quinn e cada volume conta a história de um casal diferente. “Há oito irmãos Bridgerton e, no que me diz respeito, serão oito temporadas da série. Talvez mais”, afirmou a roteirista à Variety. No início de abril, a plataforma de streming anunciou que intérprete do duque Simon Basset não estaria no elenco da segunda temporada e houve uma comoção dos fãs nas redes sociais. Com a grande repercussão da notícia, Shonda procurou Regé-Jean e perguntou se ele gostaria de retornar a série. “Com razão, ele disse: ‘Eu entrei para fazer uma história adorável com um enredo fechado. Estou bem’. Eu não o culpo por isso. Acho que ele foi muito inteligente ao deixar a perfeição como a perfeição”, comentou a roteirista.

A ideia de Shonda, que também é responsável pelo roteiro dos sucessos como “Grey’s Anatomy” e “Scandal”, queria dar um típico final de felizes para sempre aos personagens Simon e Daphne (Phoebe Dynevor). “Bridgerton” foi um dos primeiros projetos que a roteirista desenvolveu para a Netflix. Shonda acredita que o público também vai se apegar aos protagonistas das próximas temporadas da série. Os novos episódios da produção estreiam ano que vem e terá como foco o casal Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley). “Acho que eles são um casal romântico, poderoso e interessante. Gosto de vê-los juntos. Nosso objetivo, se fizermos nosso trabalho corretamente, é que as pessoas fiquem tão interessadas e animadas com esse casal assim como ficaram com o casal da primeira temporada”, concluiu Shonda.