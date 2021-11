‘A Fazenda 13’: Erasmo é sétimo eliminado do reality com 19,91% dos votos

Rico foi o mais votado para permanecer no reality com 56,12% dos votos, enquanto Solange ficou com 23,97% dos votos

Reprodução/Record/26.10.2021 Erasmo foi eliminado de A Fazenda 13



A casa de ‘A Fazenda 13‘ está ficando cada vez mais vazia. Nesta quinta-feira, 4, mais um peão deixou a sede. A roça entre Erasmo Viana, Rico Melquiades e Solange Gomes agitou os peões e os fãs do reality. Em enquete realizada pela Jovem Pan, o indicado para sair era Erasmo, com 29%. E o modelo foi eliminado com 19,91% dos votos sendo o sétimo peão a deixar a casa. Rico foi o mais votado para permanecer no reality com 56,12% dos votos, enquanto Solange ficou com 23,97% dos votos. Em entrevista pós-resultado, Erasmo disse que “achava que estava mais bem preparado”, mas que as dinâmicas fazem os participantes “entrarem em colapso”.