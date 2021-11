Manu Gavassi anuncia álbum visual ‘Gracinha’, que será lançado no Disney+

Esse é o primeiro projeto audiovisual da cantora, que roteirizou e co-produziu o álbum

Reprodução/ Twitter @manugavassi Capa do álbum foi divulgada pela cantora nas redes sociais



Manu Gavassi anunciou um novo projeto nesta quinta-feira, 4. A cantora lançará no dia 26 de novembro seu primeiro álbum visual, intitulado “Gracinha”, o qual roteirizou e participou da direção. O projeto estará no catálogo do Disney+. Nas redes sociais, Manu fez o anúncio e agradeceu o “Mickey”, personagem referência do universo da Disney. “É com muito orgulho (com todo o meu amor e pitadas de suor) que finalmente anuncio GRACINHA, o álbum visual idealizado, roteirizado e co-dirigido por mim, que estreia no @disneyplusbr no dia 26 de Novembro. Que venha essa era de luz. (Ah e: Obrigada, Mickey. Agora literalmente)”, escreveu em sua página do Twitter. Ela também revelou a imagem de capa do álbum.