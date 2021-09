‘A Fazenda 13’: Erika Schneider vence Prova do Fazendeiro e se livra da roça

Dançarina superou Solange Gomes e Liziane no ‘Fazendão’ e foi primeira a terminar atividade

Reprodução/ Instagram Dançarina é a segunda fazendeira da temporada



Nesta quarta-feira, 22, foi definido a primeira roça de ‘A Fazenda 13’ e a segunda Prova do Fazendeiro. Solange Gomes, Erika Schneider e Liziane participaram da atividade para se garantir mais uma semana na casa. Na prova elas precisavam jogar bolinhas em um labirinto de pregos e, enquanto ela caía, preencher de areia caixas com as letras F-A-Z-E-N-D-E-I-R-O. A ex-dançarina do ‘Domingão do Faustão’, Erika, terminou a prova em primeiro lugar, mesmo tendo cometido uma infração durante a prova, e se livrou da votação do público. Solange e Liziane se juntam a Nego do Borel na primeira roça da temporada.