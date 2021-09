Globo explica saída de Ingrid Guimarães após 28 anos de emissora

Atriz encerrou contrato de longa data com a emissora carioca e assinou com a Amazon Prime Video

A atriz Ingrid Guimarães entrou para a lista de artistas que encerraram uma parceria de longa data com a Globo. Procurada pela Jovem Pan, a emissora carioca confirmou a saída da atriz e explicou por que o contrato não foi renovado após 28 anos. “Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos”, afirmou a emissora em nota. Muitos artistas estão aproveitando a quebra do contrato de exclusividade com a Globo para encarar novos desafios e participar de produções nacionais – e até internacionais, como está fazendo Bruno Gagliasso – das plataformas de streaming.

Conforme divulgado pela colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Ingrid já assinou um contrato de exclusividade e de longo prazo com a Amazon, assim como fez o ator Lázaro Ramos, que também deixou a emissora após 17 anos de casa. “Gratidão e novos caminhos! Alô, Amazon Prime Video, estou chegando para lhe usar”, escreveu Ingrid no Instagram. A atriz estreou na Globo em 1993, integrando elenco do sucesso “Mulheres de Areia”, e, aos poucos, foi se destacando na comédia e estrelou humorísticos como “Sob Nova Direção” com a atriz Heloísa Périssé. Um de seus trabalhos mais recentes foi na novela “Bom Sucesso”, que ocupou a faixa das 19h. Ingrid também apresentou programas no GNT, como o “Modo Mãe” e o “Além da Conta”.