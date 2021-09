‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ tem estreia antecipada

Terceiro filme da franquia chega aos cinemas alguns meses antes, no dia 15 de abril de 2022

Reprodução/Warner Bros./22.09.2021 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' chega aos cinemas em 2022



Os fãs de “Animais Fantásticos” podem comemorar, pois foi divulgado nesta quarta-feira, 22, que o terceiro filme da franquia teve sua estreia antecipada para 15 de abril de 2022. A princípio, o lançamento estava previsto para julho do ano que vem. A Warner Bros. também revelou o título do novo longa, que vai se chamar “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”. O filme está em fase de pré-produção e, no início deste ano, as gravações, que estavam acontecendo em Leavesden, no Reino Unido, tiveram que ser interrompidas após um profissional testar positivo para a Covid-19.

“Animais Fantásticos” é baseado no spin-off de “Harry Potter” criado pela autora JK Rowling e conta com direção de David Yates, que também esteve à frente dos outros filmes da franquia. Johnny Depp foi afastado da produção a pedido da Warner Bros. após perder um processo contra o tabloide britânico The Sun, que o chamou de “espancador de mulheres”. O personagem Gallert Grindenwald agora passa a ser interpretado pelo ator Mads Mikkelsen. Antes da pandemia, a atriz Fernanda Montenegro chegou a ser convidada para participar do filme e interpretar a presidente do ministério da magia do Brasil, mas na época recusou o papel alegando que sua agenda estava cheia.