‘A Fazenda 13’: Gui Araújo vence Prova do Fazendeiro pela segunda vez

Apresentador venceu Dayane Mello e Bil Araújo no Fazendão e se livrou da Roça

Reprodução/ Instagram Gui Araújo venceu a prova pela segunda vez na temporada



Na ‘Prova do Fazendeiro’ desta quarta-feira, 29, os peões Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araújo decidiram o novo fazendeiro da casa e definiram a segunda roça do programa. Os peões precisavam derrubar ‘patinhos’ dos adversários. Quem terminasse a prova com pelo menos um patinho em pé vencia. O primeiro eliminado foi Dayane. Na disputa entre Bil e Gui, o apresentador venceu e ganhou o chapéu pela segunda vez. A roça será entre Bil, Dayane e Mussunzinho.