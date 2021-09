Mark Hoppus, vocalista do ‘Blink 182’, anuncia que está curado do câncer

Músico informou em junho que estava lutando contra um tipo raro de linfoma em estágio VI, o mais agressivo

Reprodução/ Instagram Mark Hoppus foi diagnosticado com linfoma em março deste ano



Mark Hoppus venceu o câncer. O vocalista do ‘Blink 182’ utilizou suas redes sociais para dar a notícia aos fãs nesta quarta-feira, 29. Em junho ele tornou público seu tratamento contra um câncer descoberto em março deste ano. “Acabei de ver meu oncologista e estou livre do câncer! Obrigado a Deus, ao universo, aos amigos, à família e a todos que me deram suporte, enviaram carinho e amor”, escreveu o músico. “Ainda vou ter que passar por exames de rotina a cada seis meses e vai demorar até o fim do ano para que eu volte ao normal, mas hoje é um dia incrível e me sinto tão abençoado”, concluiu. Hoppus enfrentou um tipo raro de linfoma em estágio IV, o mais agressivo. Durante todo o seu tratamento, ele compartilhava fotos com os fãs e informava seu estado de saúde.