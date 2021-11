‘A Fazenda 13’: Gui Araújo vence terceira Prova do Fazendeiro da temporada

Apresentador se livrou da roça da semana, que terá Dayane Mello, Sthefane Matos e Tiago Piquilo

Reprodução/ Instagram Gui Araújo venceu pela terceira vez a Prova do Fazendeiro



A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, dia 10, teve Stephane Matos, Gui Araújo e Dayane Mello. Os peões precisavam atravessar um ‘pequeno rio’ com um bote, pegar caixas de produtos Americanas e, com o auxílio de uma manivela, levar o produto até o outro lado e voltar com o bote para encaixar o produto em uma prateleira, como um ‘delivery’. A disputa foi acirrada entre Gui e Dayane, mas quem terminou primeiro foi o apresentador, que pega o chapéu pela terceira vez na edição. Gui Araújo também ganhou R$ 10 mil em prêmios. Sendo assim, Dayane Mello, Sthe e Tiago Piquilo estão na roça desta quinta-feira.