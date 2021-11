‘A Fazenda 13’: Mãe de Rico se revolta após Dayane Mello usar faca para rasgar roupa do filho

Sandra Melquiades disse que se o peão não revidar, ela dará ‘três tabefes na cara dele’ quando for eliminado

Reprodução/Record/16.11.2021 Dayane Mello usou uma faca para rasgar um casaco de Rico



Dayane Mello e Rico Melquiades continuam em pé de guerra em “A Fazenda 13” e uma atitude da modelo está dando o que falar nas redes sociais. Entre uma discussão e outra, a ex-participante do “Big Brother” italiano pegou uma faca e rasgou escondido um casado de Rico. Valentina falou: “Dayane, pode parar”. A modelo pediu para a amiga fazer silêncio para ninguém ver que foi ela quem rasgou a roupa do influenciador digital. Bil Araújo estava na sala e viu a cena sem Dayane perceber e, quando ela e Valentina saíram da cozinha, ele foi conferir como estava no casaco. “Pelo amor de Deus, a mulher rasgou o ‘trem’ do Rico”, falou o ex-BBB. A mãe de Rico, Sandra Melquiades, ficou revoltada com a atitude da peoa e afirmou que espera que o filho revide.

“Quero ver ela bater no peitinho e dizer que rasgou a roupa dele, porque se ela for mulher e corajosa como ela diz que é, ela tem que ir lá e dizer a ele para ele fazer o mesmo. Ele tem que pegar [a roupa dela] e rasgar também. Se ele souber que foi ela, ele vai fazer isso. E não venham dizer aqui que ele é agressivo com mulher porque ela rasgou a [roupa] dele, então ele tem que rasgar a dela também. Se ele não fizer isso, eu dou três tabefes na cara dele bem dado quando ele sair dali”, afirmou Sandra nos stories do Instagram. “Eu ensinei a ele ser bom, mas ser besta não, seja para quem for. Não [pode] agredir mulher, mas rasgar roupa dela como ela fez com a dele, isso ele tem que fazer.”

Para a mãe de Rico, a atitude da modelo só mostra o medo que ela sente da popularidade de Rico aqui fora. “Deixa ela rasgar, ela está desesperada, ela sabe que o Ricardo [Rico] é tudo nessa ‘Fazenda’, ela é inteligente. Ela sabe que Valentina vai sair e que ela não vai ganhar prêmio nenhum. Nós, brasileiros, não vamos dar R$ 1,5 milhão para essa mulher”, comentou. A tag “Dayane expulsa” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 16, e muitos seguidores estão dizendo que o fato de Dayane ter usado uma faca para rasgar a roupa do adversário fere uma das regras do programa. A Jovem Pan entrou em contato com a Record para esclarecer o assunto, mas ainda não obteve retorno.