Tiago Piquilo descobre ao sair de ‘A Fazenda 13’ que Tânia Mara não o segue mais; assista

Sertanejo revelou que teve um desentendimento com a cantora no dia em que ele foi confinado para participar do reality show da Record

Reprodução/Record/12.11.2021 Tiago disse que não sabe como está sua relação com Tânia Mara após 'A Fazenda 13'



O cantor Tiago Piquilo foi eliminado de “A Fazenda 13” na última quinta-feira, 11, e após deixar o reality show da Record, ele descobriu seu novo número de seguidores. Antes de entrar no programa, o sertanejo contava com pouco mais de 200 mil seguidores e, agora, soma mais 434 mil. “Que belezinha! Ficou feliz, isso quer dizer que eu meio que dobrei [o número de seguidores]. Está ótimo, estou feliz”, comentou Tiago durante a “Live do Eliminado”. Lidi Lisboa então comentou: “Mas tem uma pessoa que parou de te seguir”. A dupla de Hugo questionou: “Sério? Será que é quem eu estou pensando? A Tânia?”. Lidi e Lucas Selfie responderam que sim. “Ela já deixou de me seguir várias vezes, mas isso é um sinal”, comentou o peão, que viveu um affair com a cantora Tânia Mara antes de ser confinado no reality.

Tiago contou que quando entrou em “A Fazenda 13” sua relação com Tânia estava estremecida. “Quando eu entrei aqui, deixei muito exposto isso. Quando você entra é um negócio muito louco, você tem que conviver com outras pessoas e numa conversa ou outra eu sempre toquei nesse assunto, que para mim também sempre foi uma incógnita. Eu e a Tânia não estávamos namorando, a gente estava se aproximando, se conhecendo mais, mas no dia de vir para cá, tivemos uma indiferença que foi muito desconfortável, então entrei naquela incerteza do que iria acontecer, sempre foi uma dúvida. Não tínhamos um relacionamento assumido aos olhos das pessoas, mas entre nós dois sim”, comentou o cantor. Quando Tiago foi anunciado no reality, Tânia declarou torcida para ele e chegou a fazer campanha nas redes sociais. A Jovem Pan procurou a assessoria da artista para saber o motivo do unfollow, mas não obteve retorno.

Tiago descobrindo o número de seguidores e que a Tania Mara deixou de seguir ele.#AFazenda #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/Xw2QlAz8O7 — Haftas Arden 🌪️🌵 (@HaftasArden) November 12, 2021