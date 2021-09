‘A Fazenda 13’: Record é acusada de manipulação em primeira Prova do Fazendeiro

Erika venceu a disputa contra Liziane e Solange Gomes mesmo cometendo uma infração

Reprodução/Record/23.09.2021 Erika cometeu uma infração, mas venceu a Prova do Fazendeiro



A primeira Prova do Fazendeiro de “A Fazenda 13” está gerando polêmica nas redes sociais, isso porque a Record está sendo acusada de manipulação. A disputa pelo cobiçado chapéu aconteceu na noite de quarta-feira, 22, e participaram da prova Erika, Liziane e Solange Gomes. A ex-bailarina do Faustão foi a primeira a bater o sino, mas os telespectadores notaram que ela cometeu uma infração na prova. As peoas tinham que jogar uma bolinha em um labirinto e enquanto ela descia, elas tinham que encher de areia caixas que formavam a palavra “fazendeiro”. Quando a bolinha chegava ao fim do percurso e a participante não tinha voltado ao labirinto, era necessário deixar a bolinha percorrer em um percurso adicional como punição para perderem tempo. O problema foi que durante a prova, Erika não deixou a bolinha completar esse percurso adicional e, além disso, jogou areia duas vezes na caixa com a bolinha na mão, sendo que ela só poderia fazer isso com a bolinha no labirinto.

Quando completou a prova, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Erika jogar areia mais suas vezes em uma das caixas e, após a peoa bater o sino, explicou que isso era para compensar a infração que ela cometeu. Nas redes sociais o público achou injusto. “Eu querendo ver treta e essa planta volta de fazendeira e com a Record manipulando como sempre”, comentou um seguidor no Twitter. “Se fosse no BBB a Erika já tinha sido eliminada e a prova ia continuar entre as duas, depois que bate o sino tinha que ser eliminada, mas como na Record é uma bagunça mesmo”, escreveu outro. “Erika deveria ser desclassificada. Feio Record. Feio”, acrescentou mais um. Como a peoa se tornou fazendeira, ela se livrou da votação e Liziane e Solange completaram a roça com Nego do Borel. Agora, os três peões disputam a permanência na casa. Vote na enquete da Jovem Pan e veja quem pode ser o primeiro eliminado da edição.

Eu querendo ver treta e essa planta volta de fazendeira 🙄 e com a record manipulando como sempre 🙄#Fazenda13 #aprovadofazendeiro pic.twitter.com/XoVHAe1meP — GabyAlves (@GabyAllves15) September 23, 2021

#Fazenda13. A felicidade dos infratores no Brasil envergonha todos os brasileiros honestos. A Erika deveria ser desclassificada da prova. pic.twitter.com/26CGch1uBf — ROMÁRIO FREITAS 🇿🇦🇧🇷 (@17ROMFREITAS) September 23, 2021

Se fosse no BBB a Erika já tinha sido eliminada e a prova ia continuar entre as duas, depois que bate o sino tinha que ser eliminada, mas como na Record é uma bagunça msm #Fazenda13 — Thayná (@Thayvargas77) September 23, 2021

#Fazenda13 Ericka deveria ser desclassificada. Feio Record. Feiooooooooooooooooo. — Danilo Araújo (@dannivolei) September 23, 2021

Eu sei que vai ter prova mal feita, fraude, manipulação, já falei prova mal feita? Então… sempre falo que não vou acompanhar pra não passar raiva e estou aqui com raiva. Kkkk #Fazenda13 #LizianeFazendeira pic.twitter.com/WBqffo2m3d — Tiago Vilela (@TiagoVilela1) September 23, 2021