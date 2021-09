‘A Fazenda 13’: Após votação, Érika discute com Gui e Medrado volta a brigar com Rico

Ex-bailarina do Faustão se irritou quando o fazendeiro disse que ela não se posiciona no jogo

Reprodução/Record/22.09.2021 Érika discutiu com Gui após a votação ao vivo em 'A Fazenda 13'



A primeira formação da roça de “A Fazenda 13” aconteceu e, como de costume, o clima esquentou depois do programa ao vivo. Nego do Borel foi indicado pelo fazendeiro Gui Araújo, Dayane Mello e Liziane foram as mais votadas da casa e, entre as duas, Gui escolheu Liz para ocupar o segundo banquinho. A modelo puxou Solange Gomes da baia e no resta um Érica foi quem sobrou. Vale ressaltar que Nego do Borel não tem chance de se saltar foi vetado por Érika da Prova do Fazendeiro que acontece nesta quarta-feira, 22. Durante a votação, alguns peões se desentenderam e as discussões se estenderam para a sede. Rico e Medrado discutiram durante a votação ao vivo porque a ex-Power Couple afirmou que o influenciador espalhou na casa que a família de Marina tinha dinheiro mesmo eles sendo amigos e isso repercutiu no jogo.

Na casa, eles tentaram fazer as pazes, mas acabaram discutindo novamente. “Você contou para mim e eu juro de pé junto que eu não cheguei em ninguém e falei que a Marina é rica. Se você achar [o vídeo] lá fora, eu dou minha cara para você bater. Eu peguei o que você falou e morreu para mim. Eu não repassei”, afirmou Medrado. “Eu sempre falei [isso] para a Marina”, falou Rico. Gui tentou intermediar a discussão dizendo que eles não deviam trazer informações de fora da casa para dentro do jogo. O bate-boca continuou e Rico continuou dizendo que é amigo de Marina e que foi mal interpretado. Irritado com a peoa, o influenciador passou a dizer pelas costas Medrado vai sair na primeira roça em que foi indicada.

Quem também se desentendeu após a votação foi Gui e Érica. A ex-bailarina do Faustão foi chorar no quarto após sobrar no resta um e o fazendeiro da semana quis dar um conselho que não foi bem aceito por ela. “Acho que é o melhor cenário para você ir ganhar a Prova do Fazendeiro, acordar no jogo, se posicionar”, falou o peão. Érika não gostou do comentário e se alterou: “Eu estou acordada e muito posicionada. Não é porque eu sou boazinha, que estou sorrindo que eu não estou posicionada. O público está vendo, o que o público disser beleza. Eu não tenho que agir da forma que você pensa, que o Erasmo pensa, cada um age da sua forma”. Gui Araújo rebateu: “Então está todo mundo errado e você está certa”. Érica falou: “Não estou falando de todo mundo, estou falando de mim. Não estou preocupada com os outros. Engraçado, se não pensa da forma que você pensa, está errado”. Depois da discussão, Gui foi reclamar de Érika para Erasmo e eles criticaram algumas atitudes da peoa.

Gui disse que agora é um bom momento para Erika reagir e se posicionar no jogo, visto que ela está na Roça. A ex-dançarina do Faustão se irritou e disse que está sim bem posicionada no jogo #AFazenda13 pic.twitter.com/mskJdnZ5qY — sam comenta #AFazenda13 (@comentarealith) September 22, 2021