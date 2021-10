‘Falsa e sem vergonha’, diz Tati em briga com Dayane Mello; assista

Ex-BBB Itália chegou a se defender e afirmou que ‘nunca maltratou’ a cantora: ‘Sempre gostei de você’

Reprodução / Instagram @tatiquebrabarracooficial Discussão aconteceu por Dayane Mello ter contado para a funkeira que a colega Erika Schneider indicaria o amigo Mussunzinho para a roça



A funkeira Tati Quebra Barraco protagonizou uma discussão acalorada na manhã deste domingo, 3, na 13ª edição da Fazenda. O motivo teria sido o fato da modelo e ex-BBB Itália, Dayane Mello, ter contado para a cantora que a colega Erika Schneider indicaria o amigo Mussunzinho para a roça passada, decisão que levou a saída dele do programa. Ao lado de outros colegas de confinamento, Tati disse que Mello foi falsa ao contar para ela qual seria a indicação. “Ela veio me contar, se fosse outra falava para o Mussunzinho, não falei porque não estou aqui para ficar em intermédio de ninguém. Agora está se incomodando porque chamei ela de falsa? É sim!”, disse a funkeira.

Dayane se defendeu, afirmando que a escolha de Erika não era segredo e que não falou para fazer “leva e traz”. Em seguida, Tati continuou a briga com a ex-BBB Itália, afirmando que mesmo chamando ela de falsa, a modelo deixou um presente de despedida para a funkeira, caso fosse eliminada. “Te chamei de falsa na sua cara. E se você deixou presente para mim, é mais sem vergonha ainda. Você acha que eu vou pegar? Tenho identidade. Me poupe e se manca””, afirmou. Dayane Mello rebateu dizendo que “nunca maltratou” a cantora e que “sempre gostou” dela. “Te pedi para me colocar aí [em um pedestal]?”, rebateu Tati Quebra Barraco.