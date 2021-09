‘A Fazenda 13’: Sthe Matos vence disputa do Paiol e é a nova integrante do reality

Influenciadora conseguiu 67,19% dos votos e deixou Krawk, Mah Tavares e Alisson Jordan pra trás

Reprodução/ Instagram Influenciadora Sthe Matos foi escolhida pelo público para entrar na casa



‘A Fazenda 13’ ganhou mais um fazendeiro na noite desta sexta-feira, 17. Na disputa do Paiol, quatro participantes disputavam uma vaga e a preferência do público. Quase como uma ‘casa de vidro’ do Big Brother Brasil. Entre os concorrentes estavam o coreógrafo Alisson Jordan, o rapper Krawk, a tiktoker Mah Tavares e a influenciadora Sthe Matos, favorita durante a semana para vencer a votação. E deu a lógica. Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu anunciou Sthe como a nova participante com 67,19% dos votos. A influenciadora entrou no meio da festa Tik Tok e surpreendeu os novos colegas.