Aos 63 anos, Edson Celulari anuncia que será pai de mais uma menina

Reprodução/Instagram/edsoncelulari/17.09.2021 Edson Celulari e Karin Roepke estão esperando uma menina



O ator Edson Celulari, de 63 anos, anunciou nesta sexta-feira, 17, que será pai novamente. “Estamos grávidos! Queremos dividir essa alegria com vocês. Nossa menina, fruto de tanto amor, vem para iluminar ainda mais a nossa jornada. Te amamos, filha!”, escreveu o artista na legenda de uma série de fotos em que aparece sorrindo com a esposa, Karin Roepke, de 39 anos. Celulari já é pai de Enzo, de 24 anos, e de Sophia, de 18 anos, ambos fruto do seu relacionamento com a atriz Claudia Raia, com quem foi casado por 17 anos. O ator já havia declarado em algumas entrevistas que tinha vontade de ter mais filhos e que tinha planos de aumentar a família com Karin, com quem é casado desde 2017. A notícia da gravidez foi celebrada por diversos famosos. “Que notícia linda! Parabéns! Que venha linda e muito saudável”, comentou o filho mais velho de Celulari. “Uau! Que maravilha! Muitas felicidades e muita luz” Que chegue num mundo e num Brasil melhor”, escreveu o ator Evandro Mesquita. “Que lindo!!! Que sonho!!! Parabéns!!! Muito linda essa história”, disse a atriz Lilia Cabral. “Ah, que coisa mais linda! Muita saúde e felicidades, queridos”, acrescentou a atriz Juliana Paiva.