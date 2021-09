Lenda do xadrez processa Netflix em US$ 5 milhões de dólares por série ‘O Gambito da Rainha’

Produção traz informações erradas sobre a carreira de Nona Gaprindashvili, georgiana que foi campeã mundial

Reprodução/Instagram/netflixbrasil Atriz Anya Taylor-Joy interpreta a personagem principal de 'O Gambito da Rainha'



Uma das maiores jogadoras de xadrez da história, a georgiana Nona Gaprindashvili não aprovou a forma como foi retratada na série ‘O Gambito da Rainha‘, da Netflix. A enxadrista, que hoje tem 80 anos, exige US$ 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) do serviço de streaming por considerar que sua carreira foi retratada de forma “grosseiramente sexista e difamatória”. A principal revolta de Gaprindashvili é por ser dito na série que ela nunca teria enfrentado homens em competições oficiais de xadrez, o que não corresponde à realidade — a georgiana jogou contra dezenas de enxadristas masculinos reconhecidos, tendo derrotado 28 deles.

“Para piorar, a Netflix descreve Gaprindashvili como russa, apesar de saber que ela é georgiana e que os georgianos sofreram a dominação russa quando faziam parte da União Soviética”, acrescenta a defesa da campeã. A Netflix divulgou comunicado oficial sobre o caso em que informou que tem “o maior respeito pela senhora Gaprindashvili e sua carreira brilhante”, mas que, no seu ponto de vista, “esta denúncia não tem fundamento”, e prometeu se defender “energicamente” nos tribunais.

Gaprindashvili nasceu em 1941 na cidade de Zugdidi, no oeste da Geórgia e começou a praticar o xadrez aos 13 anos. Em 1977, se tornou a primeira mulher a obter o título de grande mestre nesta disciplina. Também conquistou o Campeonato Mundial feminino aos 20 anos e defendeu com sucesso seu título quatro vezes, antes de perder o trono em 1978 para outra compatriota de 17 anos, Maia Chiburdanidze. “O Gambito da Rainha” conta a história da personagem fictícia americana Beth Harmon, que ao mesmo tempo em que brilha como jogadora, sofre com o alcoolismo. A protagonista é interpretada pela atriz Anya Taylor-Joy. A série foi um grande sucesso e quebrou recordes ao alcançar 62 milhões de visualizações 28 dias depois de seu lançamento, como a própria Netflix anuncia.