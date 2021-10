Medrado abre o jogo sobre ‘A Fazenda 13’: ‘Essa edição é muito pesada, não é 1% do que assistem’

Cantora disse que desistiu do reality sabendo da multa e explicou que foi pelo bem da sua saúde mental; ela também deu detalhes do fim do seu relacionamento com o DJ Claytão

A cantora Fernanda Medrado era uma das grandes promessas de “A Fazenda 13”, mas a artista surpreendeu o público ao desistir do programa na primeira semana por não se sentir bem psicologicamente. A rapper entrou no reality após uma rápida e marcante participação no “Power Couple”. Em entrevista ao “Pânico” desta segunda-feira, 11, a artista contou que seu relacionamento com o DJ Claytão terminou pouco antes dela emendar em seu segundo reality na Record. “As pessoas acharam que ele entrou no programa [Power Couple] para ajudar na minha carreira porque o reality é de casal e sem ele eu não entraria. Ele deixou um áudio para alguém dizendo que estava solteiro e isso vazou. Fomos os primeiros eliminados porque não éramos um exemplo de casal e por conta esse áudio começaram a chamar a gente de casal fake. Fiquei chateada, nunca fomos um casal fake.”

Após o “Power Couple”, o casal ficou junto por um mês, mas eles comeram a brigar: “Veio o convite para ‘A Fazenda’ e ele terminou comigo”. A rapper confessou que voltaria com Claytão, mas deixou claro não está focada em relacionamento no momento, pois quer focar na carreira. “Ainda gosto do meu ex, é pai do meu filho [mais novo]. Bola para frente, mas o sentimento ainda existe”, comentou. Medrado sonhava em participar de “A Fazenda”, mas acredita que não está bem psicologicamente para encarar um jogo como esse. “Essa edição [de ‘A Fazenda’] é muito pesada, não é 1% do que vocês assistem”, falou. “Nunca achei que seria uma escrota, mas tive esse medo de estar cancelada lá dentro com tantas pessoas falando na minha cabeça.” A cantora enfatizou que não sente que “arregou” por desistir do jogo.

“Não acho que foi falta de coragem, pois [pensei] no meu psicológico. O estado que eu estava lá dentro era péssimo, ainda não estou bem. Bati o sino ciente da multa, que não ficaria com o carro [que ganhei em uma dinâmica] e que teria que devolver parte do cachê”, afirmou. O maior medo de Medrado era ser “cancelada” e isso afetar seus filhos. Ela citou como exemplo a cantora Pocah, que participou do “BBB 21”. “Ela não foi cancelada, mas a filha dela foi atacada gratuitamente.” A rapper disse ainda que não torce por ninguém atualmente e que Erika, eliminada na última roça, era sua favorita. Ela contou também que não fala e não quer contato com Nego do Borel, que foi expulso do reality após se envolver com Dayane Mello quando ela estava bêbada.