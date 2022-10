Deolane é chamada de ‘chifruda’ em ‘A Fazenda 14’; relembre polêmico caso de traição

Advogada provocou Tati Zaqui após a Prova do Fazendeiro e foi ofendida pela peoa

Reprodução/Record Deolane Bezerra foi chamada de chifruda em 'A Fazenda 14'



Deolane Bezerra e Tati Zaqui discutiram após a funkeira perder a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira, 12, em “A Fazenda 14”. Bia Miranda foi quem se saiu melhor na disputa e, além de se livrar da roça, conquistou o posto de fazendeira da semana. A “Deolândia”, grupo da advogada, celebrou que a neta Gretchen ganhou a prova e a viúva de MC Kevin provocou Tati. “Boazuda. Se f*deu! Toma que que vaze [do jogo], otária”, disparou. A cantora disputa a roça com Vini Buttel e Bárbara Borges. Deolane continuou com as provocações e começou a gritar: “Tati boqueteira, Tati boqueteria”. Em resposta, a funkeira começou: “Deolane chifruda, Deolane chifruda”. Thomaz Costa pegou a cantora no colo e tirou ela de perto da advogada.

Quando os ânimos se acalmaram, Deolane disse para o seu grupo que não se incomodava com a ofensa. “Isso não me afeta, é a mesma coisa de falar que eu tenho mau hálito me afetar, eu sei que eu não tenho. Falar que eu sou chifruda vai me incomodar em que? O Brasil inteiro sabe. A chifruda mais famosa do Brasil.” A peoa foi rotulada como “chifruda” após a morte de MC Kevin, que não resistiu após cair do quinto andar de um prédio no Rio de Janeiro em maio de 2021. Na época, as evidências indicaram que Kevin estava traindo Deolane e tentou pular de uma varanda para outra achando que seria pego no flagra pela advogada. A modelo Bianca Domingues estava no quarto no momento em que Kevin caiu, o que reforçou essa teoria de que o funkeiro estava traindo Deolane. Foi depois desse episódio que a advogada ficou conhecida em todo o país e se tornou uma influenciadora digital. Pétala Barreiros ficou indignada com Tati e declarou: “Olha o nível da pessoa! Não respeita um falecido”.