‘A Fazenda 14’: Bárbara Borges vence prova do fazendeiro e escapa da roça

Sendo assim, Moranguinho, Ruivinha, Deborah e Alex Galette estão na roça da semana

Reprodução/ Divulgação Bárbara Borges é fazendeira pela primeira vez na temporada



Mais uma vez a casa de A Fazenda 14 será regida por uma peoa. Nesta quarta-feira, 09, Bárbara Borges, Ruivinha e Deborah Albuquerque participaram da prova do fazendeiro que valia o chapéu e a imunidade na semana. A prova foi dividida em quatro etapas. Na primeira, elas precisavam montar frases durante um tempo determinado, quem montasse corretamente ganhava pontos. Na segunda, elas tinham que ouvir um som e montar a palavra certa, quem acertasse ganhava pontos. Na terceira, elas precisavam montar bolinhas com ‘boletos’ e acertar o gol. Quem fizesse três gols vencia. Na última, elas viam imagem e davam nome ao objeto. Depois de um empate entre Bárbara e Ruivinha, a atriz venceu e é a nova chefe. Com isso, Moranguinho, Ruivinha, Deborah e Alex estão na roça.