Vini Buttel e Hadballa saem no soco em programa com eliminados de ‘A Fazenda’; assista

Confusão aconteceu durante o ‘Celeiro da Justiça’ e foi parar na delegacia com o ex-BBB registrando B.O.

Uma grande confusão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 09, nos bastidores de um programa ‘Celeiro da Justiça’, da TV Record, com ex-peões da Fazenda 14. O influenciador Vini Buttel e o ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa, trocaram socos e precisaram ser separados pelos participantes e pela equipe da produção. Em imagem divulgada pelo perfil ‘Choquei’ é possível ver o ex-bbb sangrando no supercílio esquerdo. O ex-peão também ficou com sangramento no nariz. Após a confusão, Hadballa usou suas redes sociais para informar que registrou um B.O. contra Vini. “Estou saindo da delegacia, vim registrar o Boletim de Ocorrência. Vamos tomar todas as providências cabíveis. Logo logo vocês saberão de toda a verdade. Estou indo agora fazer o corpo de delito, vou fazer o curativo no hospital. Estou aqui para agradecer as mensagens que recebi, estou bem”, disse. O ex-BBB ressaltou que ‘Contra fatos não há argumentos’.

🚨AGORA: O ex-fazenda Vini Buttel foi pra cima do Hadson (Hadballa) e deu socos no ex-bbb. pic.twitter.com/D2QvE7yASk — CHOQUEI (@choquei) November 9, 2022