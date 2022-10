‘A Fazenda 14’: Bia Miranda, Bárbara Borges, Vini e Tati Zaqui estão na roça

As três peoas disputarão a prova do fazendeiro nesta quarta-feira, 12, para tentar fugir da votação

Reprodução/ Twitter @afazendarecord A quarta roça está formada no reality show da Record



Mais uma roça está formada na Fazenda 14. O fazendeiro Alex indicou Vini Buttel, os dois tem trocado votos há três semanas. Pelé, que tinha o poder do lampião, teve o poder cancelado porque abriu o papelzinho sem autorização. Na votação entre os peões, a disputa ficou entre Bia e Shayan, com os grupos ‘se atacando’ por estratégias. Em diversas vezes a apresentadora Adriane Galisteu precisou interromper os peões que se exaltaram nas discussões. Bia Miranda foi a mais votada com 9 votos. Da Baia a dançarina puxou Bárbara Borges. No ‘Resta Um’, Tati Zaqui foi para a roça como ‘estratégia’ do grupo. A funkeira vetou Vini da prova do fazendeiro desta quarta-feira, 12.