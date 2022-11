‘A Fazenda 14’: Bia Miranda, Deolane Bezerra, Iran Malfitano e Lucas Santos estão na roça

Ator foi vetado da prova do fazendeiro nesta quarta e está automaticamente na eliminação de quinta-feira

Reprodução/ Twitter A sétima roça da Fazenda 14 foi formada nesta terça-feira



Uma nova roça foi formada na Fazenda 14 nesta terça-feira, 1º. O fazendeiro Pelé Milflows indicou Bia Miranda. Pela casa, Deolane Bezerra teve sete votos e foi a segunda a ocupar os banquinhos da eliminação. Como de costume, o peão mais votado pode puxar alguém da baia e a advogada escolheu Iran Malfitano. Para o quarto banquinho, teve uma dinâmica surpresa. Cada peão escolhia um baú com fichas coloridas: a vermelha se salvava, a roxa se salvava e escolhia quem seria o vetado da prova do fazendeiro e a branca ia pra roça. Após algumas rodadas, Lucas Santos. Moranguinho vetou Iran. A prova do fazendeiro acontece nesta quarta-feira, 2.