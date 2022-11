Netflix cancela ‘Fate: A Saga Winx’ após duas temporadas

Anúncio foi feito pelo showrunner da série, que lamentou nas redes sociais: ‘Especialmente difícil’

Divulgação/Netflix 'Fate: A Saga Winx' é uma releitura em live-action da animação 'Clube das Winx'



A série “Fate: A Saga Winx” foi cancelada pela Netflix após duas temporadas. A notícia foi divulgada pelo showrunner da série, Brian Young, nas redes sociais. “Esta não é uma notícia divertida de compartilhar, mas a Netflix decidiu não avançar com a terceira temporada de ‘Fate: A Saba Winx’. Isso é especialmente difícil porque eu sei quantos de vocês amaram esta [recente] temporada”, escreveu. “Estou tão orgulhoso de todos que trabalharam no programa e tão feliz por poder contar as histórias que fizemos. Nosso elenco e equipe trabalharam muito para criar este mundo e esses personagens. Sou grato por cada um deles e por todos vocês por assistirem. Foram quatro anos incríveis. Espero que nos vejamos novamente no futuro.” A primeira temporada da série, que é uma releitura em live-action do desenho animado italiano “Clube das Winx”, estreou na plataforma de streaming em 2021. A segunda temporada foi lançada este ano, em setembro. O anúncio pegou os fãs de surpresa, isso porque a atração chegou a ficar por um período no Top 10 da Netflix, indicando um bom índice de audiência. O elenco da série contava com nomes como Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham e Robert James-Collier.