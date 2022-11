‘A Fazenda 14’: Bia Miranda vence Prova do Fazendeiro pela segunda vez

Modelo superou os amigos Lucas Santos e Deolane Bezerra

Reprodução/ Instagram @biamiranda.oficial Bia Miranda é a nova fazendeira da casa



Nesta quarta-feira, 02, Bia venceu a Prova do Fazendeiro e se garantiu mais uma semana na Fazenda 14. Bia Miranda, Lucas Santos e Deolane Bezerra caíram no banco da sétima roça da temporada e tiveram a oportunidade de disputar o chapéu. A prova foi fácil: cada peão escolhia seis caixas e, dentro delas, tinham bolinhas e algumas instruções. Quem terminasse a prova com mais bolinhas era o novo fazendeiro. Bia Miranda conseguiu 82 bolinhas, contra 81 de Lucas e é a nova fazendeira. Essa é a segunda vez que a modelo ganha. Sendo assim, Deolane, Lucas e Iran Malfitano estão na roça da semana.