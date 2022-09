‘A Fazenda 14’: Deborah faz revelação sobre Pétala e acusa rival de imitar Arthur Aguiar

Ex-Power Couple afirmou que a amiga de Deolane contratou equipe para garantir torcida; assista

Reprodução/PlayPlus Deborah Albuquerque expôs que Pétala contratou equipe de Arthur Aguiar antes de entrar no reality



Com rivalidade declarada contra Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, Deborah Albuquerque disse que seu plano é mirar em pessoas do grupo adversário para disputar entre si a primeira roça de “A Fazenda 14”. Ao falar sobre o assunto com Bruno Tálamo, a ex-Power Couple afirmou que a amiga de Deolane entrou no reality com uma estratégia definida. “Quero colocar dois ou três deles [na roça] porque como eles são de aliança, as torcidas deles são as mesmas. São três torcidas que votam juntas e a da Pétala é a do Arthur Aguiar [campeão do ‘BBB 22’]. Ela veio se gabar no início [do programa], não tinha nem começado a passar o PlayPlus, foi bem quando a gente entrou, que é a [torcida] do Arthur Aguiar, por isso que ela tenta imitar ele”, expôs Deborah. “Por que é a torcida dele?”, questionou Bruno. “Porque ela contratou a equipe dele. A equipe dele é muito legal, mas o Arthur é um cara maravilhoso e ela é uma menina boba, chata, uma sombra”, respondeu a ruiva. Na visão do jornalista, isso não garante que ela vai ter o mesmo êxito que Arthur teve: “Nenhuma equipe sustenta um cara que o público não abraça, pode ser a melhor equipe do mundo”. Por outro lado, Deborah também foi acusada de entrar no reality fazendo uma personagem. Em conversa com Bárbara Borges, Vini falou: “Ela veio até com as roupas calculadas, ela não usa essas roupas lá fora. Tiarinha, meiazinha colorida… ela não é assim. Ela se veste igual uma menininha para vender inconscientemente a imagem de uma pessoa indefesa”.