‘A Fazenda 14’: Deolane Bezerra, Lucas Santos, Shayan e Thomaz Costa estão na roça

Reprodução/ Record A Fazenda 14 tem a quinta roça formada nesta terça-feira



Mais uma roça foi formada na Fazenda 14. Nesta terça-feira, 18, novos peões foram para o banquinho da eliminação. A fazendeira Bia Miranda indicou Shayan. Assim como nas últimas votações, a casa ficou dividida entre Ruivinha de Marte e Deolane Bezerra e a mais votada foi a delegada com 9 votos. Sendo assim, Deolane puxou Thomaz Costa da Baia e no ‘Resta Um’, Lucas Santos foi quem restou. Como de costume, Lucas vetou Shay da prova do fazendeiro, mas o poder preto trocava o veto. Sendo assim, André vetou Thomaz. Nesta quarta-feira, 19, Deolane, Shayan e Lucas irão disputar a prova do fazendeiro.