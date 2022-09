‘A Fazenda 14’: Jornalista Bruno Tálamo é primeiro eliminado do reality com 15,69% dos votos

Protagonistas das brigas na primeira semana, Tiago e Deborah foram os mais votados para permaneceram na casa

Divulgação Bruno é o primeiro eliminado de A Fazenda 14



A Fazenda 14 já tem um peão a menos na casa. Nesta quinta-feira, 22, aconteceu a primeira eliminação da temporada. Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos estiveram na primeira roça. A ex-dançarina e o modelo foram os protagonistas da primeira semana, com brigas generalizadas com os outros peões. E as brigas compensaram. Tiago foi o mais votado para permanecer no reality show, com 57,08% dos votos. Deborah foi a segunda mais votada com 27,23% dos votos e o jornalista Bruno Tálamo recebeu apenas 15,69% dos votos, sendo o primeiro eliminado da temporada. Com a casa dividida, a recepção de ambos os peões foi muito calorosa.