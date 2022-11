‘A Fazenda 14’: Lucas descobre ao vivo que namorada apagou fotos com ele; veja reação

Ex-ator de ‘Carrossel’ também ficou ciente de que está sendo chamado de ‘Xeratoba’ pelo público

Reprodução/Playplus Lucas Santos participou da Cabine da Descompressão após ser eliminado de 'A Fazenda 14'



O ator Lucas Santos deixou “A Fazenda 14” na última quinta-feira, 3, após receber apenas 15,39% dos votos. Ele disputou a roça com Deolane Bezerra e Iran Malfitano. Após sua saída, o ex-Carrossel participou da “Cabine da Descompressão”, comandada por Lucas Selfie, e descobriu ao vivo que sua namorada, a dentista Marina Paiva, apagou (ou ocultou) fotos com o ator das suas redes sociais. Durante a conversa ao vivo, Lucas comentou que agora que deixou o reality ele está desempregado. Selfie aproveitou a deixa e insinuou que ele também está sem namorada e, na sequência, leu o seguinte tweet: “Lucas mandando beijo para a namorada. Mal sabe ele que ela excluiu as fotos do casal da sua página no Instagram”. Durante sua participação em “A Fazenda 14”, o ator mencionou Marina diversas vezes e fez declarações de amor ao vivo. Demonstrando certo incômodo com a postagem lida por Selfie, Lucas rebateu: “Ela só tinha uma foto e o perfil dela é privado”. O apresentador da “Cabine da Descompressão” disse que deu essa notícia ao eliminado a pedido do público. Lucas continuou na defensiva: “A minha namorada é uma pessoa que é muito privada com as coisas dela. Ela é uma pessoa muito reservada”. Sobre um possível rompimento, ele declarou: “Fica aí o questionamento, saindo daqui eu descubro. Às vezes, vai uma galera alfinetar”. O ator também descobriu ao vivo que recebeu do público o apelido de “xeratoba”. Ele ficou visivelmente surpreso, mas logo entendeu o motivo: “O grupinho B fala que nós somos baba ovo [da Deolane]”.

O Selfie contou pro Lucas sobre a namorada dele ter apagado as fotos com ele. Lucas disse que eles só tinham 1 foto juntos e que o perfil da moça é privado #AFazenda pic.twitter.com/l3wGzOUpSc — Central Reality (@centralreality) November 4, 2022