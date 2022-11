‘A Fazenda 14’: Lucas Santos é o eliminado da semana com 15,39% dos votos

Iran Malfitano foi o mais votado para permanecer com 52,49%; Deolane teve 32,12% dos votos

Divulgação Lucas Santos é eliminado na sétima roça do programa



Mais um peão deixou a Fazenda 14 nesta quinta-feira, 3. Deolane Bezerra, Iran Malfitano e Lucas Santos disputaram a preferência do público na sétima roça do programa. A advogada (considerada uma das favoritas) foi a mais votada pela casa, o ator foi puxado da baia e Lucas foi o “sorteado” em dinâmica especial. Como toda semana, um dos peões é salvo primeiro. Deolane foi a primeira a ser salva pelo público e causou ‘climão’ ao voltar pra sede. No fim, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou que Lucas Santos foi o eliminado da semana com 15,39% dos votos. Iran voltou para a sede e teve gritaria. O ator foi o mais votado para permanecer com 52,49%. Deolane teve 32,12% dos votos.